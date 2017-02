OUT DE LA MANCHESTER UNITED! Mourinho da afara doi jucatori in perioada urmatoare

Manchester United se pregateste de schimbari.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Presa din Anglia scrie astazi despre deciziile pe care Jose Mourinho se pregateste sa le ia in privinta unor jucatori din lot.



Potrivit celor de la Express, Mourinho a decis ca Michael Carrick sa plece de la club la finalul acestui campionat, din cauza varstei sale.



Mirror, in schimb, vorbeste despre plecarea lui Martial de la United. Acesta este dorit de PSG, iar relatia proasta pe care o are cu antrenorul portughez ar putea face ca despartirea sa devina inevitabila.