O noua declaratie marca Zlatan. Ce a spus suedezul dupa al 28-lea gol al sezonului :)

Zlatan Ibrahimovic a inscris al 17-lea gol in Premier League si cel de-al 28-lea al sezonului. Suedezul a punctat pentru United in victoria de pe terenul lui Sunderland, scor 3-0.

"Cu cat imbatranesc mai mult, cu atat devin mai inteligent. Si devin mai bun si mai bun! Ma simt ca Benjamin Button: m-am nascut batran si o sa mor tanar", a spus Zlatan Ibrahimovic dupa golul marcat in Sunderland 0-3 Manchester United.

Suedezul a fost cel care a deschis scorul in partida de pe Stadium of Light, in minutul 30 al partidei.

In urma victoriei de astazi, Manchester United a urcat pe locul 5 al clasamentului, depasind-o pe Arsenal. Totusi, londonezii au un meci mai putin si pot egala din nou formatia lui Mourinho. United are 57 de puncte, iar Arsenal 54.