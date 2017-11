"Nu cred ca esti tu, trimite-mi un selfie!" :)) Dezvaluirea dementiala facuta de un jucator de la Liverpool! Ce i-a spus Jurgen Klopp

Putini fani ai lui Liverpool auzisera de jucator inainte sa fie transferat de Jurgen Klopp.

Unul dintre cele mai surprinzatoare transferuri de la venirea lui Jurgen Klopp la Liverpool a fost cel al lui Ragnar Klavan. Capitanul nationalei Estoniei a fost adus cu 5 milioane de euro de la Augsburg, devenind cel mai scump jucator din istoria tarii sale.

Intr-un interviu pentru BT Sport inainte de partida cu Sevilla din Liga Campionilor, Klavan a dezvaluit ca a crezut ca este o farsa cand a primit mesaj de la Jurgen Klopp! "Nu am crezut ca asta chiar se intampla. Am cerut un mod de a confirma asa ca Jurgen mi-a trimis un selfie" a povestit fundasul central de 32 de ani.

Adus ca varianta de rezerva pentru postul de fundas central, Klavan a jucat in 20 de partide de Premier League in sezonul trecut si in 6 meciuri in actuala stagiune. El a fost folosit si in 3 meciuri in actuala editie a Ligii Campionilor.