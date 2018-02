Moment ISTORIC in Anglia! Premier League va lua pauza pentru prima data iarna! Ce se va intampla cu Cupa Angliei

The Times anunta ca s-a ajuns la un acord intre Premier League, Federatie si Liga.

Ceea ce mai multi antrenori sau jucatori din Premier League au cerut in repetate randuri in trecut se va intampla - Premier League va avea vacanta de iarna incepand cu februarie 2020! Din sezonul 2019/2020, va exista o pauza de minim 13 zile pentru toate cluburile din prima liga engleza la inceputul lunii februarie.

In urma acestei intelegeri, turul 5 din Cupa Angliei va fi mutat in premiera din weekend in mijlocul saptamanii, urmand sa nu mai existe rejucari in caz de egalitate dupa 90 de minute! Pauza cluburilor nu va insemna o pauza de fotbal.

Cluburile vor juca alternativ in cele 2 weekend-uri de la inceputul lunii februarie - mai intai vor avea loc 5 partide, pentru ca saptamana urmatoare sa aiba loc alte 5. Astfel, toate cluburile vor avea garantate 13 zile fara vreun meci. (5 meciuri pe 25-26 ianuarie, apoi pauza pana pe 8-9 februarie; 5 meciuri pe 1 si 2 februarie, apoi pauza pana pe 15-16 februarie)

Pauza de iarna nu se va aplica insa in Championship, League One sau League Two, acolo unde exista 23 de echipe ceea ce duce oricum la un calendar aglomerat.