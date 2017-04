"M-am decis sa semnez!" Pacaleala de 1 aprilie a unui jucator din Premier League! Ce a anuntat pe net

Jucatorul celor de la Everton, Yannick Bolasie, a fost pus pe pacalit de 1 aprilie, el anuntand pe contul sau de Twitter ca va deveni selectionerul Republicii Democrate Congo, tara pe care o reprezinta!

Bolasie a postat o poza in care da impresia ca semneaza un contract - este insa vizibil faptul ca se afla in propria bucatarie :) Au existat insa destui fani care au fost pacaliti de jucatorul de 27 de ani.

Bolasie este in perioada de recuperare dupa o accidentare grava la ligamente si a lipsit de la derby-ul Merseyside de astazi, pierdut de Everton cu 3-1 pe Anfield.

As of April 2017 I have decided to take over as Manager for DR Congo." ???????? ????#EFC #PL #DRC #Congo pic.twitter.com/4AvFW4gulX