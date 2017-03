"Lasule! Vrei doar sa stai la dus, sa te speli pe cap?!" Cine este jucatorul caruia Mourinho i-a spus asta

Nemtii de la Bild au dezvaluit mai multe paragrafe din cartea lui Mesut Ozil.

Autobiografia jucatorului celor de la Arsenal, Mesut Ozil, urmeaza sa fie lansata pe 16 martie insa nemtii de la Bild au pus mana pe o copie si au dezvaluit o intamplare incredibila de pe vremea in care Ozil era antrenat de Jose Mourinho la Real Madrid.

Ozil dezvaluie cum Mourinho l-a criticat dur in timpul unui antrenament in tentativa de a-l face sa evolueaza mai bine. "Tu crezi ca doua pase frumoase sunt suficiente. Tu crez ca esti atat de bun incat 50% din potential este suficient" i-ar fi spus Mourinho, conform cartii intitulata "Magia Jocului".



"Oh, renunti acum? Esti un las! Ce vrei? Sa te duci sub apa calda de la dus? Sa te speli pe cap? Sa fii singur? Sau vrei sa le demonstrezi colegilor, fanilor si mie de ceea ce poti face?" ar fi continuat Mourinho.

Ozil mai dezvaluie in carte ca Manchester United l-a dorit atunci cand s-a decis sa o paraseaca pe Real Madrid, insa a ales-o pe Arsenal.