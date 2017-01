Giroud a reusit deja GOLUL ANULUI 2017. Reactia francezului cand si-a vazut executia pe un ecran

Vezi golul genial al lui Giroud.

Olivier Giroud a inscris ceea ce poate fi cu siguranta cel mai frumos gol al anului 2017, desi reusita a fost semnata in chiar prima zi, pe 1 ianuarie. Francezul a deschis scorul in meciul cu Palace, castigat de Arsenal cu 2-0.

Acesta a inscris cu "lovitura scorpionului", mingea lovind transversala si cazand in poarta. Francezul a comentat putin rusinat executia, imediat dupa meci, cu imaginile in fata:

"Merg la prima bara, vad ca imi da minge putin in spate si ma gandesc ca trebuie sa o lovesc, si am un noroc maxim, nu avea un echilibru bun. A fost un sentiment foarte frumos, voiam sa dau gol din primul minut cand am ratat, dar bine ca am reusit sa dau un asemenea gol pentru echipa. Nu am mai dat un asemenea gol pana acum, nici la antrenament. Am incercat sa deviez mingea, nu prea poti face prea multe in asemenea pozitie, e cel mai frumos gol din viata mea.", a spus Giroud dupa meci.

