"Eu, Iuda? In acest moment eu sunt numarul 1!" Aroganta lui Mourinho fata de fanii lui Chelsea

Mourinho a pierdut duelul cu Chelsea, fosta sa echipa, cu 1-0, in FA Cup.

A fost meci cu scandal intre Chelsea si United. Kante a marcat unicul gol al victoriei echipei lui Conte, in minutul 51, intr-o partida in care Man. United a jucat din minutul 35 cu un om in minus, dupa eliminarea lui Herrera, pentru doua cartonase galbene.

Tensiunea nu a fost numai pe teren, ci si in tribune si pe banca lui United. Fanii lui Chelsea s-au rupt complet de Jose Mourinho un antrenor care a petrecut doua mandate pe Stamford Bridge.

"Iuda" - asa i-au spus fanii lui Chelsea din tribune antrenorului portughez. Acesta le-a raspuns la interviul acordat la finalul meciului.



"Eu, IUDA? Sa-mi spuna cum vor, eu sunt un profesionist si imi apar clubul. Cand vor avea un manager care va castiga de patru ori Premier League pentru ei, abia atunci voi fi numarul 2. In acest moment, eu sunt numarul 1", a declarat Jose Mourinho, dupa meci.