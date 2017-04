"Dadea 20 de goluri pe sezon, dar cineva l-a vandut". Mourinho, intepatura pentru Van Gaal: atacantul pe care il regreta

Pe locul 6 in Premier League, echipa cu cele mai putine goluri marcate dintre primele 7 clasate (43), Manchester United este in pericol sa rateze inca o data cupele europene, lucru care ar fi considerat un mare dezastru pentru echipa care a facut cel mai scump transfer din istorie vara trecuta.

Din punctul de vedere al lui Mourinho, Manchester United este in crestere, dar are o mare problema: lipsa unui golgheter care sa rezolve ocaziile create de mijlocasi.

Chiar daca il are pe Zlatan Ibrahimovic in ofensiva, Mourinho a facut o declaratie interesanta in presa britanica. Acesta a spus ca regreta plecarea mexicanului Chicharito Hernandez, fotbalist care marcheaza goluri importante acum la Bayer Leverkusen.

Intr-o declaratie, Mourinho l-a intepat pe Louis Van Gaal, predecesorul sau, spunand ca Chicharito a fost vandut prea usor.

"Avem jucatori buni, creativi. Avem fotbalisti care creaza ocazii, dar am mai avea nevoie de un killer adevarat. Va dau un exemplu: la cum dominam noi atunci cand jucam pe teren propriu, cred ca Chicharito ar fi dat cel putin 20 de goluri pe sezon. Chiar si venind de pe banca si jucand 20 de minute!

Este tipul de fotbalist care are acest lucru in sange, loveste din orice pozitie, profita de orice deviere: boom-boom-gol!

Portarul mai respinge, dar cand il ai in fata pe Chicharito, poti fi sigur ca va profita", a spus Mourinho.

In acest moment, singurul fotbalist al lui United care a trecut de 20 de goluri in acest sezon este Zlatan Ibrahimovic.

Chicharito a marcat de 27 de ori in 51 de meciuri pentru Leverkusen, formatie care l-a cumparat cu doar 10 milioane de euro in 2015.