CRISTALE FALSE :)) Caz uluitor in cea mai bogata liga de fotbal. Crystal Palace, 0 goluri date in 7 etape

Caz incredibil in Anglia.

Echipa lui Roy Hodgson, fostul selectioner al Angliei, a ajuns de rasul Europei. Crystal Palace are 0 goluri marcate in primele 7 etape din Anglia, fiind record all time in istoria competitiei.

Crystal a ajuns sa se amuze chiar si ea pe seama traseului dezastruos, facand tot felul de sondaje cu "golul lunii septembrie" sau "top goluri in luna septembrie".

Culmea e ca Palace il are in lot pe Benteke, cel care a dat 15 goluri in editia trecuta de Premier League, fiind unul dintre cei mai buni marcatori. Acesta are 6 jocuri si 0 goluri.

Urmatorul cel mai slab atac din Anglia este al lui Swansea, cu 3 goluri marcate.