Clubul Liverpool i-a fost propus lui Bill Gates! Ce s-a intamplat dupa ce miliardarul a primit oferta

Bill Gates putea sa fie patron in Premier League.

Cu o avere estimata la 75 de miliarde de euro, Bill Gates este cel mai bogat om de pe planeta. Fondatorul Microsoft s-a retras din companie in 2006, iar de atunci se ocupa de actiuni caritabile.

Fostii proprietari ai Liverpool, George Gillett si Tom Hicks, au decis sa vanda clubul in 2010 si l-au pus pe managerul clubului sa ii contacteze pe Bill Gates si pe Bob Kraft pentru a-i intreba daca sunt dispusi sa preia clubul. Asta reiese din actele depuse la tribunal intr-un proces dintre George Gillett si Royal Bank of Scotland.

Bill Gates nici macar nu a dat un raspuns la intrebarea englezilor, in timp ce Bob Kraft, patronul echipei de fotbal american New England Patriots, a refuzat in doua randuri sa se implice. Clubul sau a cucerit recent titlul in NFL, al cincilea din palmares.

In cele din urma, Liverpool a fost preluat de un alt american, proprietarul echipei de baseball Boston Red Sox, John W. Henry.