"Ce-i tot r***tul asta?!" Antonio Conte si-a iesit din minti in timpul conferintei de presa! Intrebarea care l-a enervat

Campion in Anglia la primul sezon cu Chelsea, Antonio Conte trece prin momente dificile.

Chelsea are un start dificil de sezon dupa ce a devenit singura echipa invinsa de Crystal Palace in Premier League in primele 9 etape - Chelsea se afla la 9 puncte in spatele lui Manchester City iar presa din Anglia a scris in ultimele zile ca Antonio Conte nu isi va duce pana la final contractul, Abramovici dorind sa-l readuca pe Carlo Ancelotti.

Conte a izbucnit la conferinta de presa de dinainte de partida cu Bournemouth cand a fost intrebat de aceasta varianta: "Sunt multe r***turi in jur. Acesta este adevarul. Daca ne uitam in trecut vedem ca s-a intamplat la fel cu alti manageri. Multe r***turi. Se incearca sa se creeze probleme intre mine, club si jucatori. Daca este cineva fericit sa scrie asta, voi continua sa raspund astfel" a spus Conte.

Acesta a dezmintit o stire din presa engleza ca mai multi jucatori i s-au plans fostului asistent al lui Chelsea, Steve Holland, de metodele de antrenament ale lui Conte: "Exista o lipsa de respect. Pot accepta ca este scris ca este gata clubul sa ma dea afara si pot accepta povestea cu jucatorii. Dar sa fie scoasa la inaintare alta persoana nu este corect si nu este in regula ca acea persoana sa imi trimita mesaj prin care isi cere scuze si sa ma intrebe daca vreau sa spuna lucrurilor pe nume intr-un interviu.

De ce? De ce sa fie bagata o alta persoana in acest r***t? Daca vreti sa ma loviti, loviti-ma. Nu bagati alta persoana in aceasta treaba, nu e corect. Urasc astfel de situatii" a mai spus Conte.