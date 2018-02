"Arsene Wenger PLEACA de la Arsenal!" Englezii anunta cei 7 antrenori de pe lista! Varianta SURPRIZA are prima sansa si vine de la o rivala

Desi mai are contract pana in vara lui 2019, Arsene Wenger urmeaza sa se desparta de Arsenal dupa 22 de ani!

Daily Mail, Telegraph si Daily Star anunta astazi ca zilele lui Arsene Wenger la Arsenal sunt numarate. Antrenorul francez, aflat la club din octombrie 1996, este in pericol sa rateze total acest sezon, doar castigarea Europa League ramanand un obiectiv pentru Arsenal!

Sustinut in continuare de principalul actionar, Stan Kroenke, Wenger nu o va parasi pe Arsenal pana la finalul actualei stagiuni insa ratarea calificarii in UEFA Champions League pentru al 2-lea an consecutiv i-ar semna sentinta. Arsenal va juca impotriva lui AC Milan in optimile competitiei.

Presa engleza ofera si cele 7 variante pentru Arsenal. Principalul favorit este, surprinzator, Mikel Arteta! Asistentul lui Pep Guardiola de la Manchester City ar reprezenta o varianta populara printre fani si este intr-o relatie buna cu noul head of football relations, Raul Sanllehi, dar si cu un alt actionar important de la Arsenal, Ivan Gazidis.

Brendan Rodgers de la Celtic, selectionerul Germaniei, Joachim Low, legenda lui Arsenal, Thierry Henry, Leonardo Jardim de la Monaco, Paulo Fonseca de la Sahtior si Carlo Ancelotti sunt celelalte variante mentionate.