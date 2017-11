Anunt dramatic in Anglia: fostul portar de la PSG are cancer la tiroida: "Este una dintre cele mai puternice persoane pe care le-am cunoscut! Va reveni!"

Ann-Katrin Berger, 27 de ani, a fost diagnosticata cu cancer la tiroida si se va opera luna viitoare. Ea a fost transferata anul trecut de echipa engleza de la Paris Saint-Germain, formatie cu care a reusit sa ajunga pana in finala Ligii Campionilor.

La Birmingham, Berger a reusit sa ajunga pana in finalele FA Cup si Continental Cup sezonul trecut. Antrenorul celor de la Birmingham a vorbit despre situatie: "Initial am fost cu totii devastati cand am auzit vestea despre Ann. Insa dupa ce am vorbit intre noi si am discutat situatie, aproape instantaneu Ann a sters orice teama sau incertitudine.



Este una dintre cele mai puternice persoane pe care le-am intalnit si modul in care se comporta este o inspiratie pentru noi toti. Clubul si echipa va face totul pentru a o sprijini pe Ann si familia ei in aceasta perioada dificila. Am incredere totala ca Ann va invinge boala si va reveni pe gazon in viitor si pana in acel moment va fi un factor motivator urias pentru echipa" a declarat Marc Skinner.

