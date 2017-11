Acum 1 an era cel mai bun tanar jucator din lume, acum se face de ras in Premier League! Ce a facut cu Chelsea pustiul lui Bayern

Primele 3 luni ale lui Renato Sanchez in Premier League au fost de cosmar.

Bayern Munchen l-a imprumutat in vara pe Renato Sanchez in vara in speranta ca tanarul jucator portughez, castigator al Euro 2016 cu Portugalia si desemnat Golden Boy in 2016, va prinde minute la Swansea si va putea sa revina avand capacitatea de a fi titular la Bayern. Insa planul nu a functionat deloc bine pana acum.

Sanchez a avut prestatii mai mult decat modeste iar ultima faza din partida de pe Stamford Bridge, pierduta de Swansea cu 1-0, a starnit o multime de glume pe internet. Asta pentru ca Renato Sanchez i-a pasat ... logo-ului Cupei Ligii Angliei, Carabao Cup :)