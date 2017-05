Absolut FABULOS! Cel mai tare hent de la "Mana lui Dumnezeu" incoace! Faza care l-a lasat masca pe Fabregas!

Chelsea a castigat cu WBA si a devenit campioana matematic in Premier League.

Fost jucator la Manchester United, Jonny Evans a facut orice ca sa o opreasca pe Chelsea din drumul catre titlu. Chiar sa si comita un hent la fel de evident ca celebra "Mana a lui Dumnezeu" care i-a marcat cariera lui Maradona.

Evans a condus mingea cu mana pe langa Fabregas si chiar a scapat de ochii arbitrilor. Camerele nu l-au ratat insa, iar internetul a explodat. "Driblingul" lui Evans este comparat cu cele reusite de Zidane pe vremuri . :)

Jonny Evans with possibly the greatest deliberate hand ball since Maradona. pic.twitter.com/w7RumwkRg7