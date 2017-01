24 de ani de la meciul cu cea mai MICA asistenta din istoria Premier League! Cati oameni au venit pe stadion

26 ianuarie 1993 este ziua care a marcat recordul negativ de asistenta in Premier League. Nu va grabiti sa radeti, cu asistenta asta s-ar umple stadionul liderului din Liga I :)

Azi se fac 24 de ani de la meciul cu cea mai mica asistenta din istoria Premier League, iar englezii chiar sunt marcati de eveniment.

The Guardian a dedicat un articol mare, cu povestea unor vremuri de mult apuse in campionatul englez.

In timp ce toate cluburile din Premier League isi maresc capacitatea stadioanelor, pentru ca interesul este din ce in ce mai mare, suporterii mai tineri incearca sa inteleaga cum de a fost posibil ca un meci din prima liga sa se dispute cu doar... 3036 de oameni in tribune.

Suna absurd pentru englezi si un pic amuzant pentru romani. Realitatea anului 2017 e ca aceasta asistenta ar umple la capacitate maxima stadionul liderului din Liga I.

Wimbledon - Everton e meciul de referinta, iar contextul face ca povestea sa fie de inteles. Wimbledon era echipa londoneza cu cea mai mica sustinere, iar meciurile de pe teren propriu se jucau in casa lui Crystal Palace, pentru ca stadionul propriu fusese abandonat. De fapt, Wimbledon apare de fiecare data intr-un top 10 al meciurilor cu cea mai mica asistenta din Premier League.

"Tin minte ca m-am uitat intr-o tribuna si era un singur om cu cainele lui.", spune Neal Ardley, unul dintre fotbalistii lui Wimbledon care au fost pe teren la acel meci.

"Eram obisnuiti sa jucam cu asistente de genul asta. O singura data s-a umplut stadionul, la un meci cu Manchester United. Erau 8000 de fani Wimbledon si 18.000 de suporteri United."

In 2004, Wimbledon FC s-a mutat la 70 de kilometri in nordul Londrei, la Milton Keynes, si s-a transformat in MK Dons, echipa care evolueaza in prezent in liga a 3-a engleza.