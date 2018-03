VIDEO | Viralul zilei: O'Sullivan s-a pregatit intr-un "echipament" special! Fanii dinamovisti, in culmea fericirii: tricoul ales de Roonie :)

Dinamo are suporteri celebri :)

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Echipa din "Stefan cel Mare" a ratat in premiera play-off-ul in acest sezon, insa fanii sunt continuare alaturi de echipa. Celebrul Ronnie O'Sullivan a postat in aceasta dimineata un scurt clip din sala. O'Sullivan s-a antrenat intr-un tricou deja celebru: "Doar Dinamo Bucuresti", a fost "echipamentul" ales de O'Sullivan pentru sedinta de pregatire din aceasta dimineata.

O'Sullivan poate fi vazut la Bucuresti in perioada 16-18 martie. Va fi prezent la Romanian Masters Snooker, turneu ce va fi transmis de ProX.