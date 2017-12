(P) Ponturi pentru cele 3 derby-uri ale weekend-ului si pentru Finala Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA 2017

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Sarbatorile se apropie, insa pariorii pur si simplu nu pot sta departe de actiunea pe care ne-o propune programul acestui sfarsit de saptamana, in care Real Madrid vizeaza cucerirea celui de-a 3-lea titlul intercontinental. in acelasi timp, fotbalul ne propune si alte 3 derby-uri extrem de interesante: Manchester City vs Tottenham, FCSB vs FC Viitorul si Lyon vs Marseille. Specialistii au analizat aceste partide si ne-au furnizat 5 sugestii de ponturi care pot fi jucate la cele mai bune cote la casele de pariuri online indicate mai jos.

Real Madrid vs Gremio



Finala Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA 2017 are o favorita certa: Real Madrid. Bineinteles, de fiecare data se intampla ca echipa Europeana care participa la aceasta competitie sa fie si favorita. Intamplarea face ca Real Madrid este in acest detinatoarea trofeului, pe care are sansa sa si-l apere si totodata sa o egaleze pe Barcelona la numarul de titluri obtinute in aceasta competitie: 3.

Real Madrid a fost condusa de Al-Jazira in semifinale, insa acest lucru s-a intamplat contrar cursului jocului. Pe langa faptul ca Ronaldo, Modric si compania au ratat foarte multe ocazii in prima repriza, si arbitrul a favorizat-o pe campioana din Emirate, anulandu-le madrilenilor un gol perfect valabil. Daca galacticii ar fi condus cu 5-0 la pauza, probabil ca nimeni nu ar fi putut spune ca scorul este exagerat.

Gremio a trecut abia in prelungiri de Pachuca, castigand cu 1-0 datorita golului marcat de Everton in minutul 95. tinand cont de faptul ca elevii lui Renato Gaucho s-au epuizat, intr-un meci disputat 120 de minute, ne dam seama ca sansele acestora de a ridica trofeul sunt si mai mici decat ar fi fost in mod normal.

Manchester City vs Tottenham



Echipa care face istorie in acest moment in Premier League, Manchester City, urmeaza sa primeasca vizata „nasului” ei. Desi spera sa-si poata continua seria de victorii consecutive in campionat, care in acest moment se afla la borna 16, Pep Guardiola stie ca Pochettino a invins-o pe City in 3 din ultimele 4 confruntari. De altfel, si in sezonul trecut, prima echipa care i-a invins pe Aguero si colegii sai a fost chiar Spurs.

Desi se spune ca norocul tine cu cei buni, este la fel de adevarat ca norocul nu tine la infinit. in mod categoric, forma absolut fenomenala a gazdelor le ofera statutul de favorit clar, insa cu toate acestea, sa nu uitam ca orice echipa pierde la un moment dat, iar daca reusim sa speculam acel moment, putem obtine de cele mai multe ori cote generoase.

Tottenham tocmai si-a revenit dupa mini-criza de forma pe care a traversat-o, reusind sa castige ultimele 3 meciuri oficiale la handicap, si mai exact la 2, 3, respectiv 4 goluri diferenta.

FCSB vs FC Viitorul



Vicecampioana si campioana in exercitiu a Romaniei se intalnesc duminica in ultima etapa de Liga 1 programata in acest an. Ambele formatii s-au impus cu scorul de 3-0 in partidele din weekend-ul trecut, insa FCSB a avut o deplasare foarte grea la ocupanta locului 4 din clasament, FC Botosani, in timp ce Viitorul a avut de indeplinit o formalitate, acasa, in fata celor de la Concordia Chiajna.

Dica nu se va putea baza pe 7 dintre cei mai buni jucatori din lot, insa cu toate acestea, FCSB are la dispozitie suficient material de calitate pentru a face fata unei astfel de situatii. Se anunta ploaie si frig la ora partidei, astfel incat nu vom avea probabil o partida extrem de spectaculoasa, ci mai de graba una in care jucatorii se vor menaja pentru a nu se accidenta, lucru care le-ar putea da peste cap planurile de vacanta.

Lyon vs Marseille



Lyon, Monaco si Marseille se afla la egalitate de puncte in Ligue 1, 35, cu 9 mai putin decat liderul PSG. Daca Lyon a pierdut 3 din ultimele 5 partide oficiale, Marseille este neinvinsa in campionat de 12 runde. Cu toate acestea, elevii lui Rudi Garcia au inregistrat numai 3 victorii in ultimele 10 partide disputate in deplasare in toate competitiile, remizand de 4 ori. Tot 4 rezultate de egalitate a obtinut si Lyon in ultimele 10 meciuri de acasa. Interesant este ca 4 din ultimele 7 intalniri ale celor doua formatii s-au incheiat tot cu remize la finele celor 90 de minute de joc.

Niciuna dintre cele doua formatii nu traverseaza o forma excelenta, asa ca cel mai indicat este sa alegem cea mai valoroasa cota atunci cand alegem semnul pentru acest meci.

