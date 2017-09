(P) Pariaza cu noi pe meciurile de miercuri din Liga Campionilor!

Noul sezon de Liga Campionilor debuteaza cu o etapa extrem de interesanta, in care specialistii din cadrul celei mai mari si mai active comunitati de pariori de la noi din tara ne propun doua victorii cu cote mari ale unor echipe care joaca in deplasare miercuri seara. Vezi mai jos analizele si sugestiile de pronosticurile ale specialistilor!

RB Leipzig vs AS Monaco



Vicecampioana Germaniei a inceput destul de bine acest sezon, cu o victorie cu 5-0 in cupa in deplasarea de la Dorfmerkingen, insa apoi a facut un pas gresit in primul meci din Bundesliga, pierdut cu 2-0 la Gelsenkirchen, in fata lui Schalke 04. Elevii lui Ralph Hasenhuttl si-au revenit insa si s-au impus in urmatoarele doua partide de campionat: 4-1 cu Freiburg si 2-0 cu Hamburg. Cu toate acestea, vedeta echipei, Naby Keita, jucator care va fi transferat la Liverpool in sezonul urmator, s-a accidentat in ultima etapa si este incert pentru partida de miercuri seara.

De partea cealalta, portughezul Leonardo Jardim nu are probleme de lot inainte confruntarii de pe Red Bull Arena. Chiar daca a pierdut Supercupa Frantei in fata rivalilor de la PSG, AS Monaco a legat 4 victorii consecutive in startul acestui sezon de Ligue 1. Falcao si compania au facut spectacol in debutul de sezon, castigand cu 4-1 la Dijon si cu 6-1 acasa, cu Marseille. in ultima etapa insa, elevii lui Jardim par ca nu au revenit suficient de concentrati de la loturile nationale, pierzand deplasarea de la Nice cu scorul de 4-0, desi au avut o posesie mai buna a balonului.

AS Monaco este una dintre semifinalistele competitiei din sezonul trecut, in timp ce RB Leipzig debuteaza in competitiile europene. Victoria lui AS Monaco are o cota de 3.40 la Netbet, un pariu greu de trecut cu vederea in conditiile date. 6 din cele 7 meciuri oficiale disputate de francezi in acest sezon s-au incheiat cu peste 2.5 goluri, iar in singurul meci de pe teren propriu al lui RB Leipzig din acest sezon s-au marcat 5 goluri, dintre care 4 au fost bifate de gazde. Nu este de mirare ca pariul Peste 2.5 goluri are o cota de 1.67 la Sportingbet.

Sahtior Donetk vs Napoli



Ucrainenii au aceeasi echipa ca in sezonul trecut, iar acest lucru se vede in rezultatele echipei antrenate de Paulo Fonseca. Minerii au castigat nu mai putin de 8 din cele 9 partide oficiale jucate in acest sezon si au castigat deja primul trofeu al sezonului, si anume Supercupa Ucrainei, in fata rivalilor de la Dynamo Kiev. Brazilienii de la Sahtior continua sa ramana in prim plan, chiar si dupa plecarea lui Il Luce: nu mai putin de 8 brazilieni fac parte in acest moment din lotul campioanei Ucrainei.

Dupa ce a investit mai mult de 56 de milioane de Euro in transferuri in aceasta vara, lotul lui Napoli este cotat la aproximativ 350 de milioane de Euro, adica de peste 3 ori mai mult decat cel al ucrainenilor. Echipa antrenata de Maurizio Sarri nu numai ca este mai valoroasa, dar se poate lauda cu o forma excelenta: Hamsik si compania nu au mai fost invinsi in meciurile oficiale din luna martie acestui an, atunci cand Real Madrid se impunea cu scorul de 1-3 la Napoli intr-un meci ce conta pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor.

In acest inceput de sezon, Napoli a trecut cu usurinta de Nice in play-off, castigand ambele partide cu scorul de 2-0 si nu a avut nici un fel de probleme nici in Serie A, acolo unde a castigat toate cele 3 partide la handicap, marcand de fiecare data cate 3 goluri. Iata sugestiile noastre de ponturi pentru acest meci:

• 2.15 este cota la Betfair pentru victoria lui Napoli

• Pronosticul Peste 2.5 goluri are o cota de 1.86 la Unibet

• Pariul Repriza cu cele mai multe goluri: A doua repriza poate fi jucat la Betano la o cota de 1.93



