(P) Concursul Biletul Zilei pe PariuriX.com iti aduce garantat pana la 10 premii

Gasesti vreun motiv pentru care sa nu participi in cadrul unui concurs gratuit de pariuri care iti aduce in mod garantat 10 premii?

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Participand la concursul Biletul Zilei de pe PariuriX.com ai ocazia de a castiga pariuri gratuite in valoare de pana la 350 RON, fara nici un risc!

Daca ai implinit varsta de 18 ani si iti plac pariurile, inregistreaza-te pe site-ul celei mai mari si mai active comunitati de pariori din Romania (daca nu esti inregistrat deja) si asigura-te ca ai postat cel putin un mesaj sau un comentariu in acest an.

Apoi, vei avea posibilitatea de a castiga cate doua premii la fiecare dintre cele 5 case de pariuri recomandate dupa cum urmeaza:

· Pariu gratuit in valoare de 20 RON: atunci cand publici 2 bilete consecutive castigatoare ce au o cota minima de 3.00

· Pariu gratuit in valoare de 50 RON: in momentul in care postezi 3 bilete consecutive castigatoare cu o cota de cel putin 4.00

Atentie! Dupa ce vei revendica cele 5 premii in valoare de 20 RON (in ordine aleatoare), vei putea trece la pasul 2, care consta in cele 5 premii a cate 50 RON.

Esti gata? Deschide-ti conturi la cei 5 operatori prin PariuriX.com care sponsorizeaza acest concurs si apoi introdu datele solicitate in formularul de inscriere in concurs:





Betano se remarca prin oferta sa stufoasa, care include numeroase campionate, sporturi si mai ales o multime de tipuri de pariuri. Liga 1 din Romania este transmisa live video si oferta pentru meciurile din prima divizie se publica foarte devreme, iar printre optiunile de pariuri se regasesc si pariurile pe cornere sau per cartonase. Pariorii apreciaza Betano si pentru ofertele sale devenite deja celebre in randul pasionatilor: Marja 0%, Miza inapoi la 0-0 si altele.





Netbet straluceste in privinta ofertei de pariuri live, care dispune de foarte multe evenimente la orice ora din zi sau din noapte. Atat pietele rapide, cat si transmisiunile live video puse la dispozitia impatimitilor au consacrat acest operator ca un punct de referinta pentru amatori ide pariuri live. Netbet se remarca si prin frecventa sporita cu care ii abordeaza pe utilizatori cu oferte speciale regulate.





Sportingbet intruneste toate standardele de calitate pe care un parior si le poate dori de la platforma web si de la aplicatiile dedicate pentru mobil. Rapida, intuitiva si bine-optimizata: acestea ar putea fi principalele caracteristici ale noii interfete Sportingbet. In plus, longevivul operator britanic organizeaza zilnic si un concurs in genul defunctului Pronosport, ce poarta numele de Predictorul Fotbalului si poate fi jucat gratuit de catre utilizatorii activi.





Unibet este operatorul care le ofera consumatorilor de adrenalina o experienta totala de jocuri de noroc online, incluzand bingo, poker, jocuri de cazinou – virtual si live – dar si pariuri sportive in oferta sa vasta. Aceasta casa de pariuri este laudata si de catre cei care adora pariurile live cu piete rapide, in special datorita optiunii Action Betting, care le permite jucatorilor sa plaseze pariuri ce se solutioneaza si remunereaza in numai cateva secunde, mentinand astfel fluxul de adrenalina pornit la maxim pe tot parcursul partidelor urmarite.





Betfair este 2 in 1: o casa de pariuri moderna cu sugestii de ponturi zilnice si totodata cea mai cunoscuta si activa agentie de betting exchange de pe glob. Pariorii sunt incantati si de posibilitatea de a-si asigura biletele pentru a evita pierderile la limita, dar si de functia de Cash Out, care poate fi realizat in orice moment, fie partial, fie total. La Betfair departamentul de relatii cu clientii le sta la dispozitia pariorilor 24 de ore din 24, prin intermediul platformei de live chat.





PariuriX.com promoveaza parierea responsabila. Pariurile pot avea consecinte financiare si pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!

PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licenta Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016