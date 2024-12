Preşedintele Federaţiei Române de Volei, Adin Cojocaru, a declarat, într-un interviu pentru AGERPRES, că performanţa anului este fără îndoială calificarea echipei naţionale masculine la Campionatul Mondial din 2025 (Filipine), o performanţă pe care reprezentativa "tricoloră" o reuşeşte după o pauză de 43 de ani.

"Noi zicem că anul 2024 a fost unul reuşit în sensul în care am realizat o calificare la un Campionat Mondial al seniorilor după 43 de ani. Apoi, am reuşit să organizăm un Campionat European Under-18 la Blaj cu naţionala noastră participantă, un eveniment pe care România cred că nu l-a organizat niciodată. Am avut un turneu Final4 la Golden League la nivelul naţionalei feminine, deci între primele patru la nivel european. Aşadar, un an reuşit şi prin prisma performanţelor, a rezultatelor, dar şi prin prisma organizării de competiţii importante.

Este clar că performanţa anului este calificarea naţionalei masculine la Campionatul Mondial după 43 de ani. Ea a fost posibilă datorită muncii depuse de jucători şi componenţii staffului tehnic, dar şi datorită condiţiilor de pregătire şi participare puse la dispoziţie de Federaţia Română de Volei. Munca a început de la momentul calificării la Campionatul European, acolo unde România a obţinut acel loc 7 şi a adunat foarte multe puncte, în special prin victoria împotriva Franţei. Aceste puncte ne-au propulsat în clasament în primele 32 de echipe, iar acolo am oscilat pe locurile 26-27-28. Acesta a fost motivul pentru care România are azi asigurată participarea la un Campionat Mondial după atâta timp", a spus preşedintele.

"Anul acesta am avut două echipe calificate la Campionatul European Under-18, fetele la Blaj, iar băieţii în Bulgaria. Deci este de remarcat că avem două selecţionate de juniori în primele 16 echipe ale Europei. Iar acest lucru ne dă speranţe că şi în această zonă a junioratului avem sportivi valoroşi. Naţionala Under-20 a participat la un turneu de calificare, însă nu a reuşit să meargă mai departe. Este adevărat că a fost şi o situaţie excepţională acolo, pentru că aveam o suprapunere cu Divizia A1, iar aceşti copii erau la echipele lor. În aceste condiţii a fost greu să formăm un lot competitiv, pentru că ei erau deja oameni de bază la formaţiile din Divizia A1, ceea ce este foarte bine până la urmă. În ceea ce priveşte reprezentativa Under-16, acum s-a creionat lotul naţional. A avut deja o participare la o Balcaniadă, iar din ianuarie intră şi ea în calificări pentru Campionatul European", a adăugat el.

Adin Cojocaru, la al doilea mandat în fruntea FRV



Reales în funcţie la începutul lunii octombrie, Adin Cojocaru a menţionat că acest al doilea mandat reprezintă continuitate şi stabilitate pentru voleiul românesc.

"În toamnă am avut alegeri în cadrul Federaţiei Române de Volei în cadrul cărora am primit un nou mandat de preşedinte. Acest lucru înseamnă în primul rând continuitate pentru voleiul românesc. Proiectele pe care eu am reuşit să le implementez până acum îşi vor continua cursul. În acelaşi timp, la acest vot cred că este vorba şi despre stabilitate şi despre rezolvarea unor lucruri într-un timp mediu. Aşa că vom putea contura şi anumite lucruri la care ne-am gândit, asta vizavi şi de buget, de atragerea unor sponsori, pentru că noi în 2026 avem de organizat un Campionat European masculin în România (n.r. - alături de Bulgaria, Finlanda şi Italia). Şi atunci este extrem de important să ne concentrăm şi să găsim de pe acum soluţii pentru organizarea în condiţii optime a acelui eveniment", a explicat el.

Principala problemă întâmpinată de Federaţia Română de Volei a fost stabilitatea financiară, Adin Cojocaru subliniind că este dificil de administrat în condiţiile în care nu ştii de la începutul anului pe ce buget te bazezi.

"Problemele de care ne-am lovit au fost şi în acest an aceleaşi. Şi de ele se lovesc şi celelalte federaţii, nu doar noi. Este vorba despre instabilitatea aceasta financiară, nu putem să ne dăm seama din timp cam care este bugetul pe care ne putem baza. Tot timpul promisiunile sunt la o altă valoare, la o altă scală, dar în cele din urmă rămânem cu mai puţin decât ne-a fost promis. Deci este o chestiune de stabilitate financiară care ne afectează, aşa cum afectează pe toată lumea. Însă în final, târâş-grăpiş s-au achitat cumva. Greu, dar s-au achitat. Pentru că în final am avut un anumit sprijin de la Agenţia Naţională pentru Sport şi COSR, dar şi de la sponsorii pe care îi avem. Toate lucrurile ar putea fi realizate mai încet, mai liniştit şi cu rezultate mai bune dacă am avea un buget stabil. Şi nu să fie doar pe hârtie, ci efectiv să ştim că el este şi că îţi poţi gestiona toată activitatea cu el. Aşa am fi mult mai câştigaţi noi şi iubitorii voleiului, pentru că rezultatele ar fi, mă gândesc eu, un pic mai bune faţă de ceea ce este acum", a menţionat şeful FRV.

Care este obiectivul naționalei la Campionatul Mondial din 2025



Echipa naţională masculină a României are ca obiectiv ieşirea din faza grupelor la Campionatul Mondial de volei de anul viitor.

"Pentru anul 2025 avem în primul rând ca obiective obţinerea unor calificări la competiţii majore. În ianuarie încep calificările la Campionatul European pentru naţionalele sub 16 ani, mai întâi cu o fază zonală, iar apoi o fază a grupelor în luna aprilie. La nivel de seniori, masculin şi feminin, loturile se pregătesc pentru participarea la Golden League în primăvară. Naţionala feminină mai are de disputat de asemenea două meciuri, cu Croaţia şi Kosovo pentru calificarea la Campionatul European din 2026... unde noi zicem de pe acum că suntem calificaţi în proporţie de 90%. În ceea ce priveşte obiectivul naţionalei masculine la Campionatul Mondial noi am discutat deja cu Sergiu (n.r. - selecţionerul Sergiu Stancu) şi stafful său, însă vom avea o întâlnire şi mai aplicată la nivelul colegiului de antrenori. Însă putem spune că obiectivul va fi ieşirea din grupă, adică să încheiem în clasament pe unul din primele două locuri", a precizat preşedintele.

Adin Cojocaru despre Elizabet Inneh și Adrian Aciobăniţei, cei mai buni voleibaliști ai României



În opinia sa, Elizabet Inneh, la feminin, şi Adrian Aciobăniţei (foto), la masculin, au fost desemnaţi pe merit de FRV voleibaliştii anului 2024.

"Eu spun că Elizabet şi Adrian sunt cei mai buni sportivi ai noştri, pentru că vorbim de activitatea lor pe întregul an, din ianuarie şi până acum. Chiar sunt doi jucători cu contribuţii deosebite atât la nivelul formaţiilor lor de club din Polonia, dar şi la cel al echipelor naţionale ale României. Sunt doi sportivi care ne reprezintă cu succes şi ne bucurăm să îi avem", a afirmat el.

În ceea ce priveşte cel mai bun sportiv la toate disciplinele, Adin Cojocaru l-a nominalizat pe înotătorul David Popovici, dublu medaliat la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an: "Popovici spun eu că este sportivul numărul unu în acest an. Este un lider şi ţinând cont de rezultatele pe care le are la vârsta lui trebuie să i se dea încredere. Este un sportiv deosebit şi pentru că reprezintă un model pentru toţii copiii români care doresc să practică orice fel de sport".

România lui Sergiu Stancu, în grupă la CM cu Polonia, Olanda și Qatar



Echipa naţională a României s-a calificat la Campionatul Mondial de volei masculin din 2025, care va avea loc în Filipine, între 12 şi 28 septembrie.

Ca urmare a măririi numărului de echipe participante de la 24 la 32, ultimele 15 locuri pentru CM 2025 au fost stabilite conform rankingului FIVB la 30 august 2024, România a ocupat la acea dată poziţia a 26-a, reuşind astfel calificarea.

La competiţia din Filipine, naţionala condusă de Sergiu Stancu face parte din Grupa B alături de Polonia, Olanda şi Qatar.

România a fost vicecampioană mondială de două ori, în 1956 și 1966



România revine după o pauză de 43 de ani la Campionatul Mondial, ultima ediţie la care a participat fiind cea din 1982, din Argentina.

Naţionala de volei masculin a României a urcat de patru ori pe podium la Campionatele Mondiale (locul 2 - 1956, 1966, locul 3 - 1960, 1962), iar de alte două ori s-a clasat pe locul 4.

Cum s-au descurcat în 2024 echipele naționale și cele de club din România



În Golden League, prima reprezentativă masculină a terminat pe locul 9, înregistrând două victorii şi patru înfrângeri. La feminin, România a reuşit calificarea în turneul Final4 al Golden League, acolo unde, după 1-3 cu Cehia, 0-3 cu Belgia, a terminat pe locul 4.

În preliminariile Campionatului European de volei feminin, prima reprezentativă a înregistrat până acum o înfrângere, 0-3 în deplasare cu Croaţia, şi o victorie, 3-0 cu Kosovo, la Blaj.

Selecţionata Under-20 a României nu a participat la Campionatului European de volei masculin din acest an, ratând calificarea după ce a încheiat pe locul 4 Grupa C a fazei a doua a preliminariilor.

Selecţionata României a ratat calificarea după ce a încheiat faza a doua a preliminariilor Campionatului European de volei feminin Under-20 din 2024 pe poziţia a treia. Naţionala a fost devansată de Belgia şi Serbia în Grupa A a preliminariilor.

România s-a clasat pe locul 11 la Campionatul European de volei feminin Under-18 de la Blaj, înregistrând 3 victorii şi 4 înfrângeri. La Campionatul European U18 de la Plovdiv rezervat echipelor masculine, reprezentativa "tricoloră" a pierdut toate cele 7 partide disputate.

În cupele europene, CSM Lugoj şi CSO Voluntari au atins sferturile de finală în Cupa Challenge la feminin, iar Steaua la masculin. CSM Volei Alba Blaj (feminin) şi Arcada Galaţi (masculin) au evoluat în Liga Campionilor, dar au terminat pe ultimul loc în grupe. Info: Agerpres