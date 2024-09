„Probabil că există o decizie a fiecărui club de a avea o continuitate pe latura antrenorului străin. Nu știu dacă vorbim de valoarea antrenorului român vs străin. E o politică a fiecărui club. La băieți, dacă ne uităm și în campionat, sunt mai mulți antrenori români. Mă gândesc că e un lucru foarte bun pentru antrenorul român și pentru voleiul românesc” – Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei

Bucureștiul va fi, duminică, cel mai fierbinte punct din voleiul românesc. La Sala Polivalentă se vor decide câștigătoarele Supercupei României, atât la feminin, cât și la masculin. La fete, campioana surpriză a sezonului trecut, CSO Voluntari, va întâlni, de la ora 16.30, deținătoarea Cupei, CSM Târgoviște, în timp ce la masculin, de la ora 19.00, campioana Corona Brașov va juca împotriva Rapidului, câștigătoarea Cupei României. Ambele meciuri vor fi în direct la TVR Sport.

Iarina Axinte are un palmares impresionant

Nou venită la echipa campioană, Iarina Axinte, ridicătoarea naționalei României, este, la doar 19 de ani, jucătoarea cu cel mai important palmares din acest joc. De două ori câștigătoare a Supercupei României, ea știe exact ce are special acest trofeu.

„E primul meci din sezon și dacă o vom câștiga o să ne dea un început bun și o încredere în noi, dar ne va ajuta și mai departe în Liga Campionilor și în campionat” – Iarina Axinte, voleibalistă CSO Voluntari.

Anul trecut, ea a jucat la Volei Alba Blaj, chiar formația pe care CSO Voluntari a învins-o în finala campionatului.

„A fost puțin ciudat să le văd pe fete, dar acum mă bucur că suntem în aceeași echipă și mă bucur că suntem un colectiv frumos” – Iarina Axinte, voleibalistă CSO Voluntari.

Iarina a venit printre ultimele la antrenamentele celor de la Voluntari, pentru că până la finalul lunii august s-a aflat în cantonament cu echipa națională. Chiar dacă nu a avut vacanță aproape deloc, ea nu se plânge.

„Am avut 3 zile de vacanță, dar nu mă plâng. Îmi place să muncesc. Să stau în sală. Pentru asta fac volei, să muncesc și să îmi petrec aproape tot timpul în sală” – Iarina Axinte, voleibalistă CSO Voluntari.

Originară din Sibiu, Iarina a plecat de acasă pentru a juca volei încă de la vârsta de 14 ani și glumește spunând că își mută casa la fiecare doi ani.

„Plec cu casa în fiecare an sau la 2-3 ani. Casa mea clar e la Sibiu, dar mă simt ca acasă aici și asta e cel mai important” – Iarina Axinte, voleibalistă CSO Voluntari.

Chiar dacă locuiește la Voluntari, Iarina vine des în București și nu se teme de aglomerație. Ba chiar recunoaște că îi place să și conducă prin Capitală.

„Îmi place Bucureștiul. Neașteptat, chiar îmi place. Mă simt bine și mă simt ca acasă aici. Este aglomerație, dar m-am obișnuit, e OK. Am condus prin București și mă descurc, n-am încurcat pe nimeni” – Iarina Axinte, voleibalistă CSO Voluntari.



Alice Kapelovies: „A fost nevoie de ceva timp să treacă euforia titlului”

Căpitan al echipei din Voluntari, Alice Kapelovies e cea mai veche componentă a formației. Ea a intrat în al cincilea an la ilfovence și încă se mai gândește la performanța din primăvară, când a cucerit titlul.

„Noi am plecat la drum cu acest gând. Echipa a fost făcută în așa fel încât să câștigăm campionatul. Pe parcurs lucrurile nu au mai stat cum ne-am dorit, ba chiar era să nu prindem play-off-ul, însă după o muncă foarte grea am reușit ceva ce cred că nimeni nu mai credea. De aceea n-am simțit decât după mult timp ce s-a întâmplat, așa că a durat ceva să treacă euforia titlului. Dar recunosc că acum cinci ani, când am venit la Voluntari, nu mă gândeam că voi ajunge campioană, însă mi-am dorit un titlu în România și cred că Voluntari a fost cel mai frumos titlu pe care l-am câștigat” – Alice Kapelovies, căpitanul formației CSO Voluntari.

În perioada de pregătire, fetele de la Voluntari au avut și un turneu în Italia, organizat chiar de echipa la care activează acum antrenorul Giovanni Caprara, cel cu care în primăvară s-a cucerit titlul. Reîntâlnirea a fost emoționantă.

„E o plăcere mereu să ne reîntâlnim cu dânsul. E o energie bună să ne întâlnim în afara terenului și pe teren, așa că a fost foarte drăguț” – Alice Kapelovies, căpitanul formației CSO Voluntari.