Un meci de volei din NCAA, disputat între Nebraska Cornhuskers și Omaha Mavericks, care a avut loc pe Memorial Stadium din Nebraska a stabilit un nou record de audiență la un eveniment sportiv feminin.

92.003 spectatori au fost prezenți la partidă, precedentul record datând din 22 aprilie 2022, când 91.648 de fani au fost în tribune pe Camp Nou, la meciul din UEFA Champions League, dintre FC Barcelona și Wolfsburg.

În Statele Unite, recordul fusese stabilit în 10 iulie 1999, cu 90.185 de spectatori prezenți la confruntarea de la Cupa Mondială, dintre țara gazdă și China, pe stadionul Rose Bowl din Pasadena.

92,003 in attendance.@HuskerVB breaks the world record for the largest crowd ever at a women’s sporting event ???? @espnW | #ThatsaW pic.twitter.com/ChyhUCvaAZ