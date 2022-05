Yulia Chernitskaya este o cunoscută antrenoare de fitness din Ucraina. Însă, odată cu invazia lui Vladimir Putin (69 ani), aceasta a trebuit să plece din țară. Iar destinul a adus-o în România, unde a locuit în ultimele lumi.

Yulia Chernitskaya a rămas impresionată de ospitalitatea românilor, iar în luna martie a publicat un mesaj pe rețele de socializare în care a povestit un episod emoționat trăit într-o benzinărie din București.

Yulia Chernitskaya: „Nu mi-am putut stăpâni lacrimile!”

„Acești bani i-ai primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plan. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română: 'Ucraina?', 'Ucraina', i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus: 'Glorie Ucrainei!'. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”, a scris Yulia Chernitskaya pe contul oficial de Instagram.

Săptămâna aceasta, antrenoarea de fitness a revenit în Ucraina. Yulia Chernitskaya este optimistă, că într-un final, totul va reveni la normal, iar porumbelul care a apărut în planul secund al fotografiei, i-a dat și mai multe speranțe.

„O fotografie simbolică pentru revenirea în Kiev. Voi vorbi mai în detaliu într-o altă postare și vă voi răspunde la întrebări. Vreau să vă întreb ce vedeți minunat în această poză? Eu zic e un semn”, scris ucraineanca pe contul oficial de Instagram.