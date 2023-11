„Astea valorează mult de tot!” Cât va trebui să plătească Gigi Becali pentru a-și repara Rolls Royce-ul

Bijuteria pe patru roți a lui Gigi Becali este Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022, care poate atinge 100 km/h în 4,9 secunde. Cel mai ieftim model valorează 380.000 de dolari, în timp ce cu echipare full options, mașina poate ajunge până la prețul de 485.000 de dolari.

Întrebat cât îl va costa să-și repare mașina din moment ce vinovatul pentru producerea accidentului nu a fost încă identificat, Gigi Becali a dezvăluit că are asigurare CASCO și că nu va suporta reparațiile din propriul buzunar.

Gigi Becali nu va plăti reparațiile din propriul buzunar

„Nu plătesc eu nimic, plătește CASCO. Mașina nu are multe la tablă, da spoilerele alea, roțile, costă mult de tot. O să-l găsească pe camere cred. Mașina mea are camere, dar el a venit în lateral, eu am camere pe față. El a intrat în lateral, nu mi-a ieșit în față”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

Cât despre accident, patronul FCSB a spus: „Eu sunt leu, eu nu mă sperii așa ușor. Am plecat la mănăstire noaptea, nici nu i-am zis nevestei că am coasta fisurată. Și am condus toată noaptea, și am venit și înapoi, și nici n-am dormit. Durerea e bună, când te doare nu mai ai ispite”.

Gigi Becali a fost implicat într-un alt accident rutier în luna septembrie a acestui an. La acel moment s-a scris că bolidul finanțatorului de la FCSB a fost ușor avariat, însă omul de afaceri transmitea ulterior că „nu m-a atins, eu n-am simțit”.