VIDEO | Dezastru in Turcia! Un cutremur de 7 grade a dus la producerea unui TSUNAMI care a facut RAVAGII: oamenii alearga ingroziti pe strada

Filmarile din orasul Izmir au devenit virale pe internet, dupa ce mai multe rapoarte au spus ca un tsunami a lovit regiunea din cauza unui cutremur.

Seismul care a lovit azi Turcia a avut magnitudinea de 7 grade si mai multe cladiri din orasul Izmir s-au prabusit la pamant.

Guvernul turc a confirmat ca pana in acest moment patru persoane au murit si alte 120 sunt ranite, anunta Daily Star.

Earthquake caused a mini #Tsunami in some areas in Izmir #Turkey #Deprem #depremizmir #seferhisar pic.twitter.com/JeIpWk0bbM

Flooding in #izmir after #earthquake hit

Tsunami in Turkey.

7.7 Earthquake in Greece and Turkey.

It has also affected to Macedonia, Bulgaria and Libya.

