VIDEO Au pus la cale JAFUL perfect, in noaptea de Revelion, dar asta nu era in program! Ce s-a intamplat cand a venit patronul

O banda de hoti dintr-un orasel de langa Napoli a fost filmata in plina actiune, inainte de a fi prinsi chiar de proprietarul magazinului jefuit.

Scena s-a produs in ultima zi a anului 2020, atunci cand strazile din localitatea Afragola erau pustii, oamenii pregatindu-se de Revelion. Din imaginile pe care le studiaza acum si anchetatorii se poate observa cum doi hoti reusesc sa intre prin efractie intr-un magazin de haine, dupa care incarca pe fuga marfa furata intr-o masina Fiat Doblo. In acelasi timp, o a treia persoana asteapta in apropiere cu o alta masina, avand scopul de a bloca intersectia in cazul in care venea cineva.

Probabil ca hotilor le era teama de politisti sau de altii care ar fi observat furtul, insa nici prin cap nu le trecea ca se vor trezi chiar cu proprietarului spatiului pe care l-au devalizat. Ei bine, probabil alertat de cineva, patronul locatiei a a aparut in viteza, izbindu-se su masina in cele doua autovehicule ale hotilor.

