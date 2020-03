Viata i s-a schimbat complet dupa ce a fost prins cu calul in centrul Iasiului! Morosanu vrea sa-i construiasca o casa! Gest impresionant in timpul pandemiei

Gest impresionant al lui Catalin Morosanu in timpul pandemiei.

Restrictiile de circulatie anuntate de Guvern au intrat in vigoare de cateva zile, astfel ca oamenii legii efectueaza controale pe strazi. Politistii au oprit un barbat care calarea un cal in centrul Iasiului, constantand ca acesta nu are la el declaratia pe proprie raspundere si ca nici nu se incadreaza in exceptiile anuntate in ordonanta militara nr. 3.

El le-a explicat politistilor ca vine dintr-un sat din apropiere pentru ca sotia sa a nascut, iar cum autobuzele nu mai circula, aceasta a fost singura solutie de deplasare. Barbatul a strabatut aproximativ 50 de kilometri calare pe cal pana la maternitatea unde fiul sau s-a nascut.

Dupa cele intamplate, luptatorul Catalin Morosanu a fost la ei acasa, le-a cumparat mancare si vrea sa initieze o campanie prin care sa le cumpere o casa. Cei doi stau intr-o casa foarte mica, avand doar o camera.