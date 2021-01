Toti parintii trebuie sa stie asta! Provocarea FATALA care circula pe retelele de socializare. Cum sunt afectati copiii

O moda periculoasa s-a propagat in social media pe una dintre retelele sociale, iar doi copii si-au pierdut vietile din acest motiv.

TikTok, platforma online care castiga din ce in ce mai mult teren, e folosita in special pentru viralizarea unor activitati ciudate, de la dansuri pana la fel de fel de alte provocari. Este si cazul dramatic al jocului "blackout challenge", care presupune legarea unei curele in jurul gatului si eliberarea ei in ultimul moment, pana aproape de pierderea cunostintei.

Ei bine, desi e greu de crezut, o astfel de distractie s-a soldat in orasul italian Palermo cu decesul unei fetite de 10 ani, in timp ce un alt copil de 12 ani a murit in conditii similare in Chile la finalul anului trecut.

In cazul fetei din Italia, aceasta s-a sufocat cu cureaua unui halat, fiind gasita fara suflare in baie de fratele mai mic, asta in timp ce parintii nu erau acasa. Dupa constatarea decesului, acestia din urma au luat decizia de a dona organele fetitei cu scopul de a salva alte vieti.

In schimb, baiatul din Chile care si-a pierdut viata in mod similar, a fost gasit in camera sa in compania unui cronometru, incercand probabil sa masoare timpul in care isi mentine stransoarea in jurul gatului.

