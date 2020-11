O pustoaica de 16 ani e "REGINA" TikTok-ului! A facut 4 milioane de dolari in 18 luni

Tanara americanca Charli D'Amelio a depasit 100 de milioane de urmaritori pe platforma online, iar veniturile sale sunt pe masura.

Charli e exemplul perfect pentru tinerii adolescenti care incearca sa-si construiasca o cariera virtuala, ca "influenceri", job aparut in ultimii ani ca urmare a utilizarii pe scara larga a retelelor sociale. Dansatoare cu priza la public, Charli D'Amelio s-a inscris pe platforma TikTok in luna mai 2019, iar zilele trecute a devenit prima persoana care aduna mai mult de 100 de milioane de urmaritori. „Nu-mi vine să cred că acest lucru este real”, a subliniat ea pe twitter.

Diferenta fata de ceilalti utilizatori de top e imensa, pe locul al doilea fiind o alta dansatoare, Addison Rae, cu doar 70 de milioane de fani. Conform specialistilor in domeniu, pustoaica de 16 ani Charli D'Amelio isi permite sa perceapa o taxa de 100.000 de dolari pentru fiecare continut sponsorizat pe TikTok. Ca urmare, averea sa a explodat in ultimul an si jumtate, cifrandu-se undeva in jurul sumei de 4 milioane de dolari.