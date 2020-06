Sotia unui jucator care a avut probleme legate de rasism arata BETON! Cei doi au fost vazuti in ipostaze intime de mii de oameni

Ekaterina Dorozhko este superba rusoaica ce face furori pe retelele de socializare.

Ekaterina Dorozhko este sotia lui Luiz Adriano, jucator brazilian. Adriano a avut probleme cu rasismul in mai multe randuri, dar rusoaica nu se fereste sa apara in ipostaze hot alaturi de jucator. Tanara a avut si un mesaj in contextul incidentelor din ultima vreme:

"Voi vorbi acum despre un subiect foarte dureros in acest moment. Ma doare inima din cauza a ceea ce se intampla in lume. Le multumesc parintilor pentru educatia mea si pentru viziunea mea despre lume. Nu am separat niciodata oamenii dupa culoarea pielii. Pentru mine toti suntem la fel. Toate au acelasi final.

In fiecare zi primesc mesaje care imi doresc raul pentru ca sunt casatorita cu un negru. Sunt norocoasa pentru ca am nervi de otel si am incetat sa mai fiu atenta. De ce atata cruzime in oameni? La urma urmei, iubirea, prietenia, nu are culoare. Daca iadul si paradisul exista, atunci iadul este aici pe pamant. Imi doresc ca toti sa devenim mai amabili, mai intelepti pentru ca viitorul depinde de noi", se arata in mesajul tinerei pe Instagram.

Luiz Adriano este jucator in campionatul din Brazilia, dar a trecut pe la mai multe echipe din Europa. Sahtior, Milan sau Spartak Moscova apar in CV-ul atacantului.

Ekaterina are peste 220 de mii de urmaritori pe Instagram, iar fotografia cu fotbalistul a strans peste 6000 de aprecieri. Superba blonda nu se fereste sa se pozeze cat mai sexy pentru a incinge imaginatia urmaritorilor.