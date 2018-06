Sotia si fiul lui Escobar, arestati! Cu ce a ajuns sa se ocupe familia care a avut o avere de 30 de miliarde

Cei doi au fost acuzati oficial.

Familia lui Pablo Escobar a avut o avere estimata undeva la 30 de miliarde de dolari, in urma cu 25 de ani, chiar inaintea de moartea celebrului traficant de droguri. Acesta a reusit ca in zilele sale de glorie sa produca si 400 de milioane de dolari pe saptamana, dupa ce a transportat tone de cocaina in USA.

Dupa moartea acestuia, familia a fost nevoita sa renunte la toate proprietatile dar si la averea uriasa detinuta in tot felul de depozite si ascunzatori. Majoritatea banilor lui Escobar au fost cash, insa familia nu a putut sa pastreze niciun dolar in imensa avere.

La 25 de ani de cand erau una dintre cele mai bogate familii din lume, vaduva lui Escobar si fiul acestuia au fost pusi sub acuzare in Argentina, pentru spalare de bani!

Cei doi fac parte dintr-un dosar de spalare de bani, alaturi de Mauricio Serna, un fost fotbalist international din Argentina. Acestia sunt acuzati ca au spalat milioane de dolari pentru un traficant de droguri din Argentina, prin intermediul unor cafenele si cluburi de noapte.

In schimbul "spalarii" banilor, acestia primeau un procent din suma, undeva intre 3,5 si 5%.