Si-au unit fortele pentru a face BANI si pentru a nu depinde de iubitii FOTBALISTI! Cu ce se ocupa sotia lui Morata si logodnica lui Reguilon

Internationalii spanioli Alvaro Morata (Atletico) si Sergio Reguilon (Sevilla) au doua partenere de viata care isi dezvolta o afacere impreuna.

In timp ce sotul sau da goluri pentru Atletico Madrid (asa cum a facut si vineri, cu "dubla" din meciul cu Mallorca, italianca Alice Campello (25 de ani) se concentreaza pe propria cariera. "Masqmai" e numele brandului creat de Alice pentru comercializarea de cosmetice si de genti de lux, o firma care prinde foarte bine la public.

Si, pentru a-si promova cat mai bine produsele, sotia lui Morata avea nevoie de o persoana carismatica, in special in mediul online, Alice angajand-o astfel pe buna sa prietena Marta Diaz, "influencer" pe Instagram, cu peste 2 milioane de admiratori. Frumoasa Marta are si ea legaturi cu fotbalul, fiind intr-o relatie cu fundasul stanga Sergio Reguilon, jucatorul de la FC Sevilla care si-a facut deja debutul in nationala Spaniei.

Pentru a-si inaugura colaborarea, Alice si Marta s-au pozat impreuna si au distribuit fotografia pe retelele de socializare, aducandu-si reciproc complimente. "Cu o fata incredibila", a scris prima, in timp ce a doua a raspuns imediat: "Alice, esti pretioasa, cea mai tare".