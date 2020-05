Si-a pierdut culoarea pielii, dar e la fel de frumoasa! Fotomodelul celebru care infrunta o boala crunta

Winnie Harlow (25 de ani), o canadianca de origine jamaicana, isi desfasoara fara nici o problema cariera de fotomodel, in ciuda faptului ca a fost ”inzestrata” cu o particularitate aparte a pielii, mai exact o boala care nu poate fi vindecata.

Intr-un ultim pictorial sexy, Winnie se bucura de soare pe acoperisul unei cladiri, imbracata ca la plaja, intr-un senzual costum de baie de culoare roz. Privind imaginile, prima senzatie e ca tanara a ales in mod intentionat sa-si picteze pielea cu cateva puncte albe, insa nu este deloc asa.

In termeni medicali, frumoasa Winnie Harlow sufera de vitiligo, o afectiune care presupune depigmentarea iremediabila a pielii, fara a avea insa alte consecinte dramatice asupra sanatatii. In aceste conditii, e laudabila insistenta tinerei de a infrunta acest defect estetic si de a-si expune corpul in fata intregii lumi. Astfel, nu e de mirare ca Winnie Harlow are un succes enorm, pagina sa de Instagram fiind urmarita de aproape 8 milioane de persoane.





De asemenea, pentru ca in copilarie a fost afectata de glumele proaste care se faceau la adresa sa, Harlow a decis sa adopte o atitudine publica extrem de activa si de demna, vorbind in mod deschis despre afectiunea sa si despre felul in care se poate trai cu vitiligo in conditii absolut normale.