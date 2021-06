"Seman cu Pamela Anderson din anii '90". Femeia care a cheltuit peste 8000 de euro pentru a-si acoperi corpul cu tatuaje: cum arata acum 

Sharai are toate sansele sa devina cunoscuta la nivel international datorita look-ului extravagant pe care l-a adoptat de ceva timp.

Tanara are aproximativ 12,200 de urmaritori pe contul de Instagram, iar celebritatea ei incepe sa creasca fulminant.

Femeia de 30 de ani a cheltuit pana acum peste 8000 de euro pentru a-si face tatuaje aproape pe tot corpul, motivul pentru care face acest lucru avand o semnificatie aparte.

"Fratele meu a incetat din viata cand avea 22 de ani si tocmai isi incepuse prima maneca, asa ca am vrut sa fac asta pentru el. Apoi a devenit captivant si asa am ajuns sa am atatea tatuaje. Prea multe sa le tin evidenta", a declarat femeia.

"Mereu vreau mai multe. Tatuajul meu favorit este cel mai recent, de pe stomac. Am acoperit o cicatrice de la un accident mai vechi, a reprezentat mult pentru mine sa o pot acoperi", a adaugat Sharai.

Pe langa tatuaje, aceasta are si o operatie de augmentare a sanilor, iar in prezent foloseste botox si acid hialuronic pentru buze si alte zone unde simte nevoia de imbunatatiri.

"As spune ca look-ul meu seamana cu cel al Pamelei Anderson, din anii '90, cu tatuajele cu Tommy Lee. Toata familia are tatuaje", a explicat Sharai.

Tweet tatuaje Sharai Citeste si: