Scene incredibile în timpul unui jurnal rusesc de propagandă. O angajată a intrat în direct cu un mesaj antirăzboi: ce a pățit imediat

Marina Ovsyannikova, editor al postului TV controlat de la Kremlin, a întrerupt jurnalul de știri, apărând în spatele prezentatoarei cu un mesaj prin intermediul condamnă războiul declanșat de Vladimir Putin în Rusia.

"STOP RĂZBOIULUI! NU CREDEȚI PROPAGANDA! AICI PRIMIȚI DOAR MINCIUNI!" a fost mesajul cu care a apărut Marina, care provine dintr-o familie cu tată ucrainean și mamă rusoaică.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ

La scurt timp după acest eveniment, femeia a fost arestată. Înainte de apariția la TV, Marina Ovsyannikova a înregistrat un mesaj video prin care condamnă evenimentele tragice din Ucraina.

"Ceea ce se întâmplă în Ucraina este o crimă, iar Rusia este agresorul. Responsabilitatea peste aceste lucruri este a unui singur om: Vladimir Putin. Tatăl meu este ucrainean, mama mea este din Rusia și nu au fost niciodată dușmani", a spus aceasta.

⚡️The girl with the ani-war poster is "Channel One" editor Marina Ovsyannikova. She's already been arrested

Before going on air, the girl recorded a video message in which she condemned the war in #Ukraine and stated that she was ashamed of her propaganda activities. pic.twitter.com/cMraAQCw5R