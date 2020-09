Scene incredibile in timpul unei sedinte parlamentare online! Un ales a inceput sa ii sarute sanii partenerei fara sa realizeze ca este filmat! Clipul a devenit viral 

Se pare ca subiectul dezbaterii unui proiect de lege nu l-a incantat pe deputatul Juan Emilio Ameri, asa ca in timp ce colegii lui discutau asupra temei, acesta i-a bagat fara jena mana sub tricoul partenerei lui, ca mai apoi sa o sarute pe sani.

Sesiunea parlamentara a fost intrerupta si pe urma suspendata, de catre presedintele camerei deputatilor Sergio Massa.

"De-a lungul acestor luni de munca in online am trait diferite situatii: un deputat a adormit, altul s-a ascuns, dar astazi am trait o situatie care depaseste regulile bunului simt al acestei institutii", a declarat Sergio Massa.

Parlamentarul invinuit a incercat sa-si ceara iertare, crezand ca nu era conectat la platforma in acel moment jenant. Totodata acesta a declarat ca nu isi va depune mandatul.

"Voi astepta sa vad ce decid colegii mei in comisie. Semnalul revenise iar eu m-am reconectat automat, asa cum se intampla de obicei. Nu ar fi trebuit sa se intample asta, dar ghinionul a fost sa mi se intample fix mie", a adaugat parlamentarul.

Videoclipul a devenit viral pe retelele de socializare, acestea starnind rasete dar si comentarii rautacioase.

Live on Argentina TV

As other legislators debated a bill, deputy Juan Emilio Ameri of the ruling Peronist party pulled down his wife's shirt & kissed one of her breasts.

He later claimed his internet connection was poor & he had been caught unaware. The lawmaker was suspended pic.twitter.com/lGMikNPaVV