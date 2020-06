Scene apocaliptice in SUA! Un barbat a intrat cu masina in protestatarii din Seattle, apoi a impuscat un barbat care incerca sa il opreasca

Un barbat a intrat cu masina in multimea de protestatari din Seattle, Wahsington, apoi a impuscat si ranit un manifestant care incerca sa il opreasca.

Politia din Seattle a declarat ca pompierii l-au dus pe barbatul ranit la spital si acesta se afla in stare stabila. Nimeni altcineva nu a mai fost ranit, potrivit Reuters.

Suspectul a fost vazut intr-un videoclip in timp ce iesea din masina sa, in timp ce protestatarii au inceput sa il inconjoare.

Suspectul a fost arestat de politie.

Sursa foto: Reuters

