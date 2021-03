S-au mutat in casa groazei! Incredibil ce a descoperit un cuplu in locuinta pe care abia a inchiriat-o! Imaginile care dau fiori

O femeie a avut parte de momente de groaza dupa ce s-a mutat in casa noua.

Americanca si-a inchiriat o casa, alaturi de sotul ei, in Los Angeles, locuinta pe care fusese sa o vizioneze inainte.

Initial femeia nu a observat nimic suspect, dar dupa ce si-a despachetat bagajele a vazut ca pe usa de la camara era pusa o incuietoare. Acest lucru i-a starnit curiozitatea si dupa ce l-a chemat pe sotul sau, femeia a descoperit ca din camara se putea ajunge intr-o alta incapere, situata la subsol.

"Tocmai am inchiriat o casa noua si avem aceasta camara si ne intrebam de ce usa are aceste incuietori, pentru ca este literalmente doar un dulap. Am deschis usa si am observat ceva ce arata ca o trapa in podea. M-am speriat pentru ca nimeni nu a mentionat nimic despre un subsol", a declarat americanca, pe contul sau de TikTok.

Cuplul si-a facut curaj si a intrat in subsol, unde a descoperit foarte multe cabluri la care erau conectate camerele de supraveghere din casa, care in acel moment nu mai erau functionale.