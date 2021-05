S-a trezit mahmura si a trait spaima vietii ei! Ce a putut sa gaseasca o femeie in patul ei dupa ce a ajuns acasa beata

Alcoolul trebuie consumat cu masura iar asta a invatat cel mai bine femeia pe pielea ei.

Cu totii gresim si facem lucruri pe care le regretam dupa, iar aceasta femeia a trait un episod pe care nu-l va uita prea curand. Mia Flynn, 28 de ani, a postat un video pe retelele de socializare in care spunea ca ii e frica se miste din pat, fiindca alaturi de ea se afla un caine husky, care ii inspira teama.



"Eram putin socata cand m-am trezit mahmur si cainele se uita la mine. Am fost ingrozita crezand ca ma va ataca. Cred ca patrupezii sunt draguti, dar in acelasi timp si putin infricosatori. In special unul mare precum cel care era in pat cu mine", a spus Mia conform The Mirror.

Aceasta a continuat si a spus ca mama sa a fost extrem de suparata dupa acest episod, intalnindu-se noaptea cand a venit bauta, spunandu-i ca "si-a gasit un nou prieten". "Deci ma plimbam pe strada ducandu-ma acasa dupa miezul noptii, cand acest caine a inceput sa ma urmareasca.

El era ratacit pe strada, dar, se pare, ca am gresit asumand asta, pentru ca am aflat intre timp ca acolo traiesc stapanii sai. Mama a fost extrem de nervoasa. Era in pat la 2 noaptea cand eu am venit cu husky-ul si i-am zis ca mi-am gasit un nou prieten", a completat tanara pentru sursa mentionata.

Tweet virale caine viral betie mahmura Citeste si: