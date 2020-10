Surpriza totala! Cui i-a dat Steve Jobs primul telefon de pe un iPhone si ce a putut sa faca dupa ce i s-a raspuns

iPhone 1 (cunoscut si ca iPhone 2G) a fost lansat in iunie 2007.

Creatorul sau, Steve Jobs, a deschis seria de succes global a Apple cu produsul cu un produs care avea sa schimbe lumea pentru totdeauna.



Pentru o lunga perioada de timp nimeni n-a stiut insa care a fost primul telefon dat de pe un iPhone. Destinatia apelului e cat se poate de surprinzatoare. Astfel, Jobs a decis sa sune la o cafenea Starbucks si sa comande in gluma 4 000 de latte-uri! Jobs n-a asteptat sa i se raspunda. A spus ca glumeste, apoi a inchis. :)



Din 2007 pana astazi, la nivel mondial au fost vandute peste 2,2 miliarde de iPhone-uri. In medie, 10 smartphone-uri de la Apple se vand in fiecare secunda!