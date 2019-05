Reactia politistilor cand au aflat ca aceasta tanara, prinsa cu droguri la ea, este fiica unui temut interlop!

Tanara are problema mari cu legea.

Emma Sagomonova este o tanara de 24 de ani, ce a fost prinsa cu un pachet mare de droguri asupra ei, in orasul Aksai din Rusia. Aceasta a fost legitimata iar politistii au avut o surpriza! Identitatea tinerei a facut stirea sa devina una virala. Emma este fiica unuia dintre regii Mafiei Rusesti, Fyodor Segomonov, cel care controleaza intreaga zona Rostov din Rusia.

Chiar si asa, tanara a fost arestata si pusa sub acuzatia de trafic de droguri, cu intentia de distribuire. Tatal sau a aflat imediat intamplarea, desi este in puscarie.

Presa din Rusia a reusit sa dea de el si sa obtina o reactie in urma incidentului. Mafiotul a declarat ca nu stia ca fiica sa a fost prinsa cu droguri asupra ei, si ca, mai ales, drogurile nu sunt ale lui.

Fyodor a infiintat familia criminala ce ii poarta numele in anii 90, iar puterea acestuia este una extrem de mare, ajungand sa controleze si oameni din politie sau politicieni din zona Rostov. Segomonov face parte dintr-o grupare mult mai mare din Rusia, ce isi are "baza" in Moscova, acolo unde e reprezentata de unul dintre cei mai puternici oameni din Mafia Ruseasca, Artyom Demurov.