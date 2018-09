Primul mesaj al lui Ronaldo dupa acuzatiile de viol! "Eu, bineinteles!" Ce spune starul portughez intr-un dialog cu fanii

Cristiano Ronaldo a fost acuzat de viol, iar in presa au aparut noi informatii cu privire la aceasta cauza.

In ciuda informatiilor aparute in Der Spiegel, acolo unde femeia care-l acuza pe Cristiano Ronaldo ca a violat-o in 2009, in Las Vegas, a vorbit public pentru prima data despre acea noapte, starul portughez nu isi pierde buna dispozitie.

Cristiano Ronaldo a purtat un dialog cu fanii, pe contul sau de instagram, si le-a raspuns acestora in italiana.

Ronaldo a vorbit despre duelul cu echipa lui Ancelotti. "Va fi un meci bun, vrem sa castigam in fata unei echipe mari, este o zi importanta", a spus portughezul.

Acesta s-a declarat, de asemenea, incantat de orasul Torino, unde spune ca s-a adaptat perfect.

Cristinao Ronaldo a fost chestionat si despre premiile pe care FIFA le-a acordat in acest an. El i-a felicitat pe Luka Modric si Mohamed Salah, insa a avut o mentiune.

"Bravo, merita asta, insa, sincer, al meu a fost mult mai frumos. Nu sunt dezamagit, asa e viata, cateodata castigi, cateodata pierzi. Ceea ce ma intereseaza pe mine este ca in 15 ani de cariera am reusit sa mentin un nivel constant al performantei. Eu sunt cel mai bun!", a fost mesajul lui Cristiano Ronaldo.