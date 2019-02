Pozele postate de Badr Hari, dupa ce a fost prins dopat! Fizicul marocanului mai are putin si "explodeaza" :))

Badr Hari se apropie de revenirea in ring.

Badr Hari se pregateste sa revina in ring pe 3 martie, in Glory. Acesta e in mijlocul unui scandal, dupa ce a fost prins dopat, alaturi de alti doi luptatori cunoscuti de la categoria grea, Hesdy Gerges si Mladen Brestovac.

Marocanul a picat testul din martie anul trecut, cand a luptat chiar cu Gerges. Desi poate primi o sanctiune severa, Badr Hari continua sa posteze imagini cu pregatirea sa de meci.

"Fara controverse, fara campanii media, faptele vor vorbi singure. Am invatat sa pretuiesc munca grea, sa lupt, sa ajung la limita. Cel mai bun din toate timpurile o sa omoare toata divizia grea. Pentru fanii mei, va multumesc pentru suport", a fost mesajul postat de Badr Hari.

Acesta a pus si 3 poze in care arata ca fanii care il acuza de doping au dreptate. Fizicul lui Badr Hari arata ca in tinerete, desi nu a mai aratat asa de aproape 5 ani.