O femeie a fost data afara din parcul de distractii din cauza pantalonilor sai! Imagini incredibile si reactia conducerii parcului 

Intamplarea s-a petrecut in Oklahoma City, la parcul Six Flags.

Femeia a postat un clip pe contul de TikTok in care se vede ca a fost abordata de autoritati, in timp ce se afla in parc alaturi de fetita ei. Conflictul a inceput dupa ce ofiterii i-au spus ca pantalonii sai sunt mult prea scurti si i-au cerut sa paraseasca parcul, sustine femeia.

"Mi s-a spus ca trebuie sa merg sa imi cumpar o pereche noua de pantaloni", a spus femeia.

Cu toate astea, un purtator de cuvant al parcului de distractii a vorbit pentru Star-Telegram si a dezvaluit ca motivul pentru care aceasta a fost data afara a fost comportamentul ei, si nu lungimea pantalonilor.

"A fost scoasa din parc dupa ce a refuzat sa inceteze comportamentul ofensiv si s-a luat de autoritati si ceilalti oameni din parc", a explicat persoana, care a afirmat ca initial femeia a fost oprita din cauza pantalonilor sai.

"Femeia a fost oprita initial din cauza pantalonilor sai, care expuneau o parte significanta a fundului sau. I s-au oferit numeroase oportunitati sa se schimbe sau sa se acopere, insa a refuzat. In schimb, a raspuns cu injurii si comportament ofensiv", au continuat explicatiile.