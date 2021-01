"Nu stii cine sunt eu!" Cazul scandalos al soferului care s-a dat jos din masina decapotabila si a rupt in bataie un biciclist

Un incident de trafic regretabil s-a produs in insula Gran Canaria din Spania intre conducatorul unei masini si un biciclist

Nu e prima data cand soferii se iau la harta pe carosabil cu biciclistii, insa in cazul de fata au fost depasite toate limitele bunului simt. Imaginile au fost filmate pe care drumul care leaga orasele Santa Lucia de Tiraja si Ayacata, in Insulele Canare, si ilustreaza o confruntare violenta in care eroul negativ este soferul unei masini decapotabile.

Fara sa stim care a fost exact motivul disputei, se poate vedea cum barbatul in negru are initial un conflict verbal cu biciclistul, intre ei aflandu-se doar partenera de drum a soferului, fara ca aceasta sa poata influenta cea avea sa urmeze.

Astfel, vazand ca biciclistul isi da jos incaltamintea si considerand aceasta o provocare la lupta, soferul si-a testat calitatile de boxer cu o lovitura bine tintita care l-a pus la pamant pe biciclist. "O sa-l omoare!" s-a putut auzi din masina de unde s-a facut filmarea. In cele din urma s-au gasit cativa binevoitori care l-au convins pe soferul turbulent sa-si reia drumul in masina sa decapotabila. "Nu stii cine sunt eu!", a mai strigat acesta in directia biciclistului inainte ca inregistrarea sa se incheie.

