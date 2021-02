Lovitura de stat a maturat tot. Cine e femeia care are Premiul Nobel pentru Pace, dar a cazut victima in razboi

Statul asiatic Myanmar e in centrul unei crize politice dupa ce democratii aflati la putere au fost inlocuiti cu forta de un regim militar.

A fost declarata starea de urgenta in Myanmar (tara cunoscuta in limba romana si ca Birmania) dupa ce controlul tarii a fost preluat printr-o lovitura de stat de catre fortele armate. Astfel, majoritatea politicienilor democrati care au condus pana acum tara au fost arestati, in ciuda protestelor pe banda rulanta venite din exterior, inclusiv presedintele SUA, Joe Biden, reactionand dur.

Principala victima in razboiul intern din Myanmar este chiar sefa guvernului, Aung San Suu Kyi. In varsta de 75 de ani, aceasta s-a remarcat de-a lungul timpului prin eforturile sale sustinute de restabilire a democratiei intr-un stat in care dictatura militara opresiva a fost la ordinea zilei.

De altfel, ca recunoastere deplina a acestor merite, politiciana a fost rasplatita in anul 1991 cu Premiul Nobel pentru Pace. Nu e insa prima data cand Aung San Suu Kyi e arestata, de multe ori ea fiind presata sa paraseasca tara in schimbul eliberarii, troc pe care nu l-a acceptat niciodata.