Ionut si Mihai sunt agentii de la circulatie care au dat cea mai mare amenda din istoria politiei rutiere! Pentru ce a platit un sofer 20 880 de lei

Daca tot te opreste politia, ar fi bine sa nu fie ei!

Doi agenti din cadrul IPJ Suceava au stabilit un record national in materie de sanctiuni: au dat o amenda de 20 880 de lei si au suspendat permisul unui sofer pentru 3 ani si jumatate, anunta stirisuceava.net! Soferul ghinionist are doar 20 de ani si e din orasul Siret. Pustiul a incalcat nu mai putin de 16 reguli din codul rutier. Viteza excesiva (mult peste 100 de kilometri la ora in localitate), refuzul de a opri la semnalul politiei, precum si condusul pe contrasens sunt doar 3 dintre cele mai grave abateri ale soferului ramas fara permis pana in 2024!

Tanarul teribilist a fost oprit pana la urma inainte de a pune viata cuiva in pericol. El a fost trimis si in judecata pentru distrugere, dupa ce a lovit o masina de politie in timpul urmaririi de pe strazi.