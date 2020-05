Imagini INCREDIBILE cu un barbat, in momentul in care pierde 30.000 de euro intr-un hipermarket din Romania

Un barbat a fost surprins in timp ce ramane fara 30.000 de euro, dupa o vizita intr-un hipermarket din Romania.

Un barbat cu varsta cuprinsa intre 50-55 de ani a fost surprins pe camerele de supraveghere ale unui hipermarket Kaufland in momentul in care pierde un plic in care se aflau 30.000 de euro.

In "Adevarul" a aparut filmarea cu momentul in care barbatul pierde banii, cand se strecoara printre barele de la casele de marcat fiindca nu achizitionase nimic.

Plicul a fost gasit de o angajata a hipermarketului si a ajuns ulterior in posesia politiei, care asteapta ca domnul care si-a pierdut banii sa mearga sa ii revendice.

Vezi aici VIDEO cu momentul.